В центре Киева прогремел взрыв: два человека погибли, один получил ранения

В центре Киева два человека погибли и один получил ранения в результате взрыва. Такие данные сообщает украинское издание "Страна".

Как уточняется, взрыв прогремел на улице Пушкинской. Погибли двое мужчин, девушка получила ранения.

Очевидцы рассказали, что рядом с баром в центре Киева находились двое мужчин, один из которых недавно вернулся из зоны силовой операции в Донбассе. По предварительным данным, у них была боевая граната, взорвавшаяся из-за неосторожного обращения.

В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители, передает ТАСС. Пока от них не последовало никаких официальных заявлений.