Екатерина. Самозванцы
Live

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
23 октября 201901:18

В Чили в связи с протестами четвертый день подряд вводится комендантский час

AP Photo/Esteban Felix

В Чили власти вновь заявили о введении комендантского часа в столице из-за продолжающихся акций протеста в стране.

Как уточняется в Twitter армии Чили, комендантский час будет введен во вторник, 22 октября, с 20:00 по местному времени (2:00 по времени Москвы 23 октября) до 5:00 (11:00) среды, 23 октября.

6 октября текущего года в Чили выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что вызвало протесты. К 18 октября мирные акции переросли в столкновения с полицией – люди сооружали баррикады, поджигали торговые центры и автобусы, был нанесен ущерб многим станциям метро. В крупные города страны были стянуты военные и бронетехника, сообщает РИА Новости.

На фоне массовых беспорядков власти Чили ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в других городах, наиболее популярных у туристов.

Сейчас

23:55

Московский "Локомотив" уступил в Лиге чемпионов "Ювентусу"

23:20

США и Турция договорились не вести боевые действия друг против друга в САР

21:53

Британские депутаты затягивают рассмотрение соглашение о Brexit

20:00

Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией

18:05

Перестрелка в Ростовской области: пять человек погибли, двое госпитализированы

16:02

На Таймыре на руднике "Норникеля" погибли три человека

14:41

В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент Сирии одобрил решения, принятые на переговорах Путина и Эрдогана

Президент Сирии одобрил решения, принятые на переговорах Путина и Эрдогана

3 часа назад
"Открытые инновации" в Сколкове: Медведев заинтересовал коллег из Минска и Ташкента

"Открытые инновации" в Сколкове: Медведев заинтересовал коллег из Минска и Ташкента

4 часа назад
Лукашенко поручил разработать ответ на размещение танков США на территории Литвы

Лукашенко поручил разработать ответ на размещение танков США на территории Литвы

1 час назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым
10:00

Встреча Владимира Путина с президентом Египта
11:30

Форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
США и Турция договорились не вести боевые действия друг против друга в САР

США и Турция договорились не вести боевые действия друг против друга в САР

2 часа назад
Джонсон разочарован: британские депутаты отказались рассмотреть соглашение о Brexit за 3 дня

Джонсон разочарован: британские депутаты отказались рассмотреть соглашение о Brexit за 3 дня

3 часа назад
Закон рынка не терпит дефицита: посевы гречки сократились, крупа станет дороже

Закон рынка не терпит дефицита: посевы гречки сократились, крупа станет дороже

8 часов назад
6-часовые переговоры Путина и Эрдогана увенчались подписанием меморандума

6-часовые переговоры Путина и Эрдогана увенчались подписанием меморандума

5 часов назад
10 cтран мира с лучшими пенсионными системами

10 cтран мира с лучшими пенсионными системами

18 часов назад
Радикальная косметология: перемена облика обернулась для певицы переломом носа и шрамом

Радикальная косметология: перемена облика обернулась для певицы переломом носа и шрамом

4 часа назад
Пресс-конференция по итогам российско-турецких переговоров. Полное видео

Пресс-конференция по итогам российско-турецких переговоров. Полное видео

5 часов назад
469
Месси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent

Месси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent

4 часа назад
Бросившая младенца в Москве могла оставить документы в ближайшем кафе

Бросившая младенца в Москве могла оставить документы в ближайшем кафе

4 часа назад
Китайцы решили заманить российских туристов системой "все включено"

Китайцы решили заманить российских туристов системой "все включено"

9 часов назад
Обсерватория "Спектр-РГ" начала создавать карту Вселенной

Обсерватория "Спектр-РГ" начала создавать карту Вселенной

7 часов назад
Развод на миллионы: Катя Гольдман заявила, что ее жестоко избил муж-альфонс

Развод на миллионы: Катя Гольдман заявила, что ее жестоко избил муж-альфонс

7 часов назад
Авторитетное имя как наживка: фейковые сайты обчищают карманы россиян

Авторитетное имя как наживка: фейковые сайты обчищают карманы россиян

7 часов назад
Последнему в навигации круизу до Углича "поддали волны"

Последнему в навигации круизу до Углича "поддали волны"

9 часов назад
Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

10 часов назад
В Доме музыки Анатолий Кролл представит шоу "Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву"

В Доме музыки Анатолий Кролл представит шоу "Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву"

10 часов назад
Молодые звезды оперы выступят в "Зарядье"

Молодые звезды оперы выступят в "Зарядье"

14 часов назад
"Она этого достойна": сериал о Екатерине Великой куплен более чем в 100 странах

"Она этого достойна": сериал о Екатерине Великой куплен более чем в 100 странах

15 часов назад
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
"Локомотив" не удержал победу в игре против "Ювентуса"

"Локомотив" не удержал победу в игре против "Ювентуса"

1 час назад
Путин и Эрдоган договорились: "Источник мира" влился в "Бочаров ручей"

Путин и Эрдоган договорились: "Источник мира" влился в "Бочаров ручей"

3 часа назад
"Золотого мальчика" мирового бокса Де Ла Хойю обвинили в изнасиловании

"Золотого мальчика" мирового бокса Де Ла Хойю обвинили в изнасиловании

4 часа назад
Район турецкой операции в Сирии будет патрулировать российская военная полиция

Район турецкой операции в Сирии будет патрулировать российская военная полиция

4 часа назад
Банзай и Рэйва: впервые за 200 лет император Японии взошел на престол при живом отце

Банзай и Рэйва: впервые за 200 лет император Японии взошел на престол при живом отце

4 часа назад
После встречи Путина и Эрдогана курды заявили об отводе сил от турецкой границы

После встречи Путина и Эрдогана курды заявили об отводе сил от турецкой границы

5 часов назад
Кирилл Алексеенко взял бронзу шахматного FIDE Grand Swiss

Кирилл Алексеенко взял бронзу шахматного FIDE Grand Swiss

5 часов назад
Реальный триллер: увидеть летящие в лоб бревна и не умереть

Реальный триллер: увидеть летящие в лоб бревна и не умереть

6 часов назад
На тренировке в Перми погибла девочка-синхронистка

На тренировке в Перми погибла девочка-синхронистка

6 часов назад
Компания главы Amazon поможет НАСА отправить людей на Луну

Компания главы Amazon поможет НАСА отправить людей на Луну

6 часов назад
Российские автомобилисты экономят на бензине, просто перестав его покупать

Российские автомобилисты экономят на бензине, просто перестав его покупать

7 часов назад
Перестрелка в Ростовской области: пять человек погибли, двое госпитализированы

Перестрелка в Ростовской области: пять человек погибли, двое госпитализированы

7 часов назад
Уже через год Россия запустит возвращаемую космическую ракету

Уже через год Россия запустит возвращаемую космическую ракету

7 часов назад
Госдума узаконила простой способ проверки "чистоты" автомобиля при его покупке

Госдума узаконила простой способ проверки "чистоты" автомобиля при его покупке

8 часов назад
Беглый бизнесмен Черняков одобрил решение о своей экстрадиции в Россию

Беглый бизнесмен Черняков одобрил решение о своей экстрадиции в Россию

8 часов назад
Химики случайно обнаружили новую стабильную форму плутония

Химики случайно обнаружили новую стабильную форму плутония

8 часов назад
Microsoft предлагает гулять в реальном мире, не покидая виртуальный

Microsoft предлагает гулять в реальном мире, не покидая виртуальный

9 часов назад
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове. Видео

Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове. Видео

9 часов назад
"Локомотив" и "Спартак" рассудит Еськов, ЦСКА и "Динамо" – Карасев

"Локомотив" и "Спартак" рассудит Еськов, ЦСКА и "Динамо" – Карасев

9 часов назад
Российские разработчики создали конкурента "Деривации"

Российские разработчики создали конкурента "Деривации"

10 часов назад
Фармацевтические компании в США приговорили к выплатам тем, кого они сделали наркоманами

Фармацевтические компании в США приговорили к выплатам тем, кого они сделали наркоманами

10 часов назад
"Малефисента: Владычица Тьмы": как зрители оценили фильм

"Малефисента: Владычица Тьмы": как зрители оценили фильм

11 часов назад
Петренко после развода с Климовой "упал в пропасть" и едва выбрался

Петренко после развода с Климовой "упал в пропасть" и едва выбрался

11 часов назад
Психологи выделили черту личности, характерную для всех скромных людей

Психологи выделили черту личности, характерную для всех скромных людей

12 часов назад
Число погибших в Красноярском крае возросло до 17 человек

Число погибших в Красноярском крае возросло до 17 человек

12 часов назад
Отголоски дела Полонского: жильцы высотки на Давыдковской оказались под ударом

Отголоски дела Полонского: жильцы высотки на Давыдковской оказались под ударом

12 часов назад
"Это трудно объяснить": Песков прокомментировал информацию о том, что половине россиян хватает только на еду и одежду

"Это трудно объяснить": Песков прокомментировал информацию о том, что половине россиян хватает только на еду и одежду

12 часов назад
Британские спецподразделения готовятся к операциям с помощью Call of Duty

Британские спецподразделения готовятся к операциям с помощью Call of Duty

13 часов назад
10 квадратов: в России начали продавать наноквартиры

10 квадратов: в России начали продавать наноквартиры

14 часов назад
Рейтинг бытовой техники: россияне невзлюбили мультиварку

Рейтинг бытовой техники: россияне невзлюбили мультиварку

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку