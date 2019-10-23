В Чили в связи с протестами четвертый день подряд вводится комендантский час

В Чили власти вновь заявили о введении комендантского часа в столице из-за продолжающихся акций протеста в стране.

Как уточняется в Twitter армии Чили, комендантский час будет введен во вторник, 22 октября, с 20:00 по местному времени (2:00 по времени Москвы 23 октября) до 5:00 (11:00) среды, 23 октября.

6 октября текущего года в Чили выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что вызвало протесты. К 18 октября мирные акции переросли в столкновения с полицией – люди сооружали баррикады, поджигали торговые центры и автобусы, был нанесен ущерб многим станциям метро. В крупные города страны были стянуты военные и бронетехника, сообщает РИА Новости.

На фоне массовых беспорядков власти Чили ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в других городах, наиболее популярных у туристов.