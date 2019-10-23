Юрий Семин: даже такие обидные поражения – это большой опыт

Главный тренер московского футбольного "Локомотива" Юрий Семин после проигранного в Турине матча Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" (1:2) отметил, что его команда сыграла на сто процентов своих возможностей. При этом наставник посетовал, что москвичи, ведя в счете, чуть-чуть недотерпели.

"Мы сыграли на сто процентов своих возможностей, — цитирует Семина официальный сайт "Локо". – Я благодарен футболистам. Нам не хватило кондиций тех игроков, которые были больны до этого. В предыдущем матче не было Баринова, Крыховяка, Игнатьева, Хеведеса. В конце кондиций не хватило. Замены? Все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся".

При этом тренер "красно-зеленых" признал, что у его команды были возможности сыграть качественнее и лучше выходить в контратаки: "Но "Ювентус" этого не позволил, подавлял все попытки для контратак в начальном прессинге".

"Локомотив", по словам Семина, приобрел в матче с "Ювентусом" опыт: "Не каждому футболисту и тренеру удается сыграть против "Ювентуса". Это серьезный опыт для всех. После матча Криштиану Роналду сказал, что мы могли бы побольше раскрыться. Но если бы мы раскрылись, было бы еще сложнее".