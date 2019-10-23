Самолет ВВС Великобритании провел разведку у границы Калининградской области

Самолет, принадлежащий радиоэлектронной разведке Королевских ВВС Великобритании, осуществил разведывательный полет у северо-западных границ России. Об этом сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как уточняется, Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666, взлетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, был замечен в 17:25 по московскому времени у границы Калининградской области.

В последнее время активность зарубежных беспилотников и разведывательных самолетов у границ России, а также российских военных объектов на территории САР значительно увеличилась. Их регулярно замечают над Балтийским морем, а также в районе Краснодарского края и Крыма, напоминает РИА Новости.

Несмотря на призывы Министерства обороны России, страны Запада отказываются прекращать разведывательные операции у российских границ.