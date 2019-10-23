В центре Мехико найдены нарколаборатория, склад наркотиков и оружия

Во вторник, 22 октября, министерство общественной безопасности Мексики сообщило о проведении масштабной силовой операции в центре Мехико. В результате силовикам удалось обнаружить сеть помещений, связанных подземным ходом, в которых располагались нарколаборатории, склад готовой продукции и арсенал оружия. 31 человек был задержан.

Как уточняется, в операции участвовали 147 служащих ВМФ, обеспечивавших охрану периметра операции, 600 сотрудников полиции и 90 агентов генеральной прокуратуры. В нескольких зданиях, расположенных в муниципалитете Куаутемок, был задержан 31 человек. Такие данные сообщил министр Омар Гарсиа.

По словам Гарсиа, операцию инициировали местные жители, жаловавшиеся на вооруженных людей, стрельбу, насилие и торговлю наркотиками.

Как сообщил глава министерства общественной безопасности, ведомству стало известно о сговоре преступной группировки с некоторыми представителями властей Мехико, которые, по предварительным данным, обеспечивали защиту данной организации. В связи с этим было решено действовать безотлагательно, передает РИА Новости.