Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ошибся, сообщив о гибели двух россиян при строительстве АЭС "Аккую" в Турции. Такое заявление турецкий лидер сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией, передает РИА Новости.

В действительности в результате ДТП погибли два гражданина Украины. Смертельная авария с микроавтобусом, в котором ехали работники АЭС "Аккую", сооружаемой в провинции Мерсин, произошла 19 октября. Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова заявила, что в аварии получил ранения россиянин, но в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники российского дипломатического представительства позднее объяснили, что путаница произошла в связи с тем, что в турецких средствах массовой информации появились данные о гибели специалистов из России.