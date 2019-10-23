Чемпионат НХЛ. "Флорида" и Дадонов выиграли у "Питтсбурга"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стартовал в Нью-Йорке и Санрайсе. "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Аризоне Койотс" (2:3), а "Флорида Пантерз" на домашнем льду победила экс-обладателей Кубка Стэнли из "Питтсбург Пингвинз" – 4:2.

"Пантеры" смогли закрыть лучшее звено "пингвинов" во главе с Сидни Кросби, который заработал всего лишь результативный пас. У "Флориды" гол и передача на счету русского швейцарца Мальгина, а еще два паса отдал русский финн Барков. Евгений Дадонов результативными действиями не отметился, а Евгений Малкин из "Питтсбурга" игру пропускал.