Политики США раскритиковали российско-турецкий меморандум по ситуации в Сирии

В Соединенных Штатах Америки не все с восторгом встретили российско-турецкий меморандум.

Так, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время слушаний в сенате по поводу вывода американских войск назвал соглашение сырым, сообщает телеканал "Россия 24".

Оно, по мнению Джеффри, конечно, остановит Турцию от продвижения вперед. Однако спецпредставитель не уверен, что у России есть эффективные методы воздействия на курдов, чтобы добиться их вывода с территории.