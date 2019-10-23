Пользователи соцсетей обвиняют жену Зеленского в неуважении к императору Японии

Супругу украинского президента заподозрили в неуважении к японскому императору. Шквал критики на Елену Зеленскую обрушили пользователи социальных сетей.

Все дело в наряде, который она выбрала для церемонии интронизации императора Нарухито. Супруга украинского президента появилась на приеме в длинном платье желто-лимонного цвета и таких же перчатках. Пользователи уверены: Елена Зеленская нарушила протокол, поскольку надевать одежду такого цвета члены зарубежных делегаций не должны. Якобы эти наряды говорят о неуважении к монарху или же, наоборот, демонстрируют связь с его семьей.

Система запрещенных цветов появилась в Японии еще в XVIII веке. Она действует и по сей день, но, правда, сейчас утратила свой юридический статус. До недавнего времени носить сумаховый цвет (один из оттенков желтого) имел право только император, напоминает телеканал "Россия 24".