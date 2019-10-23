Туск посоветует странам Евросоюза согласиться на перенос даты Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск посоветует лидерам стран Евросоюза согласиться на перенос даты Brexit во избежание выхода Британии без сделки. Об этом сообщил сам Туск в Twitter.

По его словам, созывать экстренный саммит глав государств для очередной отсрочки Brexit не придется. Лидерам предложат принять соответствующее решение в письменной форме, сообщает телеканал "Россия 24".

Накануне палата общин одобрила во втором чтении план Бориса Джонсона по Brexit. Тем не менее парламентарии высказались против выхода из Евросоюза 31 октября. Однако премьер заявил, что будет и дальше добиваться выхода страны из ЕС до ранее намеченного срока.