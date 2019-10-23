Пожар на крыше конференц-центра SkyCity в Новой Зеландии пока не потушен

В Новой Зеландии уже больше суток горит строящийся конференц-центр SkyCity. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожарных.

Огонь вспыхнул накануне на крыше комплекса в центре Окленда. Полиция города перекрыла дороги и эвакуировала жителей соседних домов, передает телеканал "Россия 24".

По словам свидетелей, в момент возгорания на месте находились 400 сотрудников. Информации о пострадавших нет.