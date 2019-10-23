В Австралии волонтеры выпустили на волю семерых пингвинят

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Вести.Hi-tech
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Авто.Вести.Ru
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Вести в 20.00
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Вести-Москва
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Резня в хостеле в Новой Москве: жители давно боялись чего-либо подобного
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Новосибирские археологи раскрыли подробности о работе кота в экспедиции
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