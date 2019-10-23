Первым финалистом Кубка Либертадорес стал "Ривер Плейт"

В столице Аргентины завершился повторный полуфинальный матч главного клубного турнира Южной Америки – Кубка Либертадорес, в котором встречались две аргентинские команды – "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". "Ривер" выиграл дома (2:0), а на сей раз сумел не пропустить более одного гола (0:1) и вышел в финал.

Хозяева из "Боки" старательно атаковали, но создали минимум голевых моментов. Один из них на 80-й минуте реализовал Уртадо. Собственно, только после этого на поле стало реально жарко, поскольку "Ривер" оказался на грани того, чтобы пропустить во второй раз. Однако номинальные гости выстояли и пробились в финал.

Во втором полуфинале сыграют два бразильских клуба – "Фламенго" и "Гремио". Здесь в первой игре была зафиксирована ничья (1:1) и теперь все решится на поле "Фламенго", который считается фаворитом повторной игры