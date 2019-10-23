Мошенники придумали новый способ кражи денег у клиентов банков через смартфон

Кибермошенники придумали новый способ кражи денег у клиентов банков – через установку программы удаленного доступа на мобильные телефоны. Об этом СМИ рассказал генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков.

По словам Сачкова, ежемесячно система Secure Bank фиксирует свыше 1 тысячи попыток вывода средств со счетов физических лиц с помощью схемы с программой для удаленного доступа.

По данному типу мошенничества сумма ущерба для крупного банка может составлять от 6 до 10 миллионов рублей в месяц, сообщает газета "Известия".