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23 октября 201908:15

Алексей Миранчук: в матче с "Юве" недоработали какие-то сантиметры, и нас наказали

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук
fclm.ru

Полузащитник московского "Локомотив" Алексей Миранчук поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом" (1:2). Алексей открыл счет в игре на 30-й минуте встречи.

"Гол? Игровой момент – поймал соперника на противоходе, отдал пас. Думал, Жоао вернет обратно, но мяч после удара отскочил ко мне – оставалось попасть в ворота, – приводит слова Миранчука пресс-служба "Локомотива". Футболисты "Ювентуса" хорошо играют в пас перед штрафной, играют в касание, исполнительское мастерство на высочайшем уровне.

Мы в конце подустали. Недоработали какие-то сантиметры, и нас наказали. Физически тяжело. Мы оборонялись большую часть времени. Нужно было играть более сконцентрированно, были подходы – должны были выжимать из них больше", – подытожил Миранчук.

Напомним, "Локомотив" потерпел второе поражение кряду и с тремя очками занимает третье место в группе D, лидируют в квартете "Ювентус" и мадридский "Атлетико", в активе которых по семь очков. В следующем матче турнира подопечные Юрия Семина 6 ноября вновь сыграют со "Старой синьорой", но уже в Москве.

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