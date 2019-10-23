"Превосходное соглашение": мировая пресса обсуждает встречу Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции — в заголовках всех мировых СМИ. Одни отмечают успех как для стабилизации ситуации в регионе в целом, так и для избежания новых жертв на сирийско-турецкой границе. Другие говорят о расширении влияния России. Особняком здесь разве что американская пресса, которая на волне сочинской встречи вновь решила проехаться по своему президенту.



Шесть часов переговоров. Десять пунктов в меморандуме. Но все, о чем может написать Дональд Трамп в своем Twitter, что хорошие новости на подходе.

"Хорошие новости, похоже, происходят в отношении Турции, Сирии и Ближнего Востока. Дальнейшие отчеты придут позже", — написал он.



Новости, действительно, хорошие. По крайней мере, по мнению арабских СМИ. Как пишет "Аль-Джазира", Турции нужно было удовлетворить вопросы национальной безопасности, и присутствие русских на приграничной территории вполне их устраивает. Турецкое издание Daily Sabah называет соглашение ни много ни мало превосходным не только для севера Сирии, который станет свободным от террористов (так называют курдов в Турции), но и для российско-турецких отношений. Что также подчеркнул глава управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун.

"Сегодняшнее соглашение между Турцией и Россией знаменует начало новой эры наших двусторонних отношений. Это великий день для цивилизованных наций, вступивших в борьбу с террористическими группировками. Территориальная целостность Сирии и ее политическое единство – это ключ к стабильному будущему региона", — заявил глава управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун.

Положительно отозвались и британцы. Так, издание The Independent открыто стороны диалога не хвалит, но отмечает, что российско-турецкий меморандум означает окончание вторжения Анкары на северные территории Сирии. А значит, и новых жертв конфликта не будет.

Bloomberg предпочитает считать, что без содействия США в этом вопросе никак не обошлось. Ведь переговоры президентов России и Турции прошли после объявления режима временного прекращения огня, о котором ранее договорились Анкара и Вашингтон. Роль Штатов в переговорах отмечают и CNN. Мол, без Трампа не было бы сделки. При этом, правда, в их понимании, американский президент попросту сдал сирийскую территорию русским.

"Пока американских военных, покидающих Сирию, забрасывают тухлыми овощами и камнями, российские солдаты уже занимают их места. Военные силы России вместо сил Соединенных Штатов будут контролировать границу вместе с турками", — сказал ведущий CNN.

С аналогичными обвинениями в адрес американского президента выступили и ABC News, причем подчеркнули, в этот раз переговоры вообще прошли без американского участия. И, по их мнению, сдал территорию Сирии Трамп не только русским и туркам, но и, как ни удивительно, самим сирийцам, в частности Башару Асаду, которого американская пресса долгие годы демонизировала. Вот и получается в американской прессе – договорились о стабилизации ситуации в Сирии Россия и Турция, а в дураках остался Дональд Трамп.