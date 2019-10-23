Ласицкене с рекордом победила на Всемирных военных играх в Ухане

Российская спортсменка, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала победительницей VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском городе Ухань.

Ласицкене взяла высоту 2,01 метра, установив рекорд соревнований. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,92 м), ее соотечественница Ирина Геращенко (1,9) заняла третье место.

Напомним, сборная России занимает второе место в медальном зачете, завоевав 28 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых наград. Лидирует команда Китая (58-27-16). Соревнования завершатся 27 октября.