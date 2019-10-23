Гибель людей на руднике "Таймырский": возбуждено дело о нарушении правил безопасности

По факту гибели трех человек в шахте рудника "Таймырский" компании "Норильский никель" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц" УК РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

ЧП произошло вечером 22 октября на глубине 1 345 метров. По предварительным данным двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда для проверки состояния объекта. Затем, когда горняки не вышли на связь, на их поиски отправился горный мастер. Позже на поиски горняков была отправлена специальная группа, которая и обнаружила тела погибших.

"Страшная трагедия унесла жизни заместителя главного механика Сергея Куликова, старшего специалиста проектного офиса Кирилла Кириллова и горного мастера Евгения Квасова. Нет ни одного норильчанина, который остался бы равнодушен к трагедии. Это наша общая потеря", — сообщается на сайте администрации города.

Что могло привести к гибели людей сейчас выясняется. По одной из версий погибшие могли отравиться газом. Однако руководитель пресс-службы Заполярного филиала компании "Норильский никель" Михаил Демьянов сообщил ТАСС, что эксперты ЗАО "Промбезопасность", привлеченные для независимой проверки, не обнаружили в руднике превышения нормы ядовитых и взрывоопасных веществ.

Свою проверку в руднике начала и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Между тем, в июне Енисейское управление Ростехнадзора уже приостанавливало на 3 месяца работу некоторых участков рудника "Таймырский" из-за найденных там в ходе проверки грубых нарушений правил промышленной безопасности, напоминает "Интерфакс".