В челябинском поселке Роза семь человек отравились угарным газом. Пятерым, в том числе одному ребенку, врачи помочь уже не смогли. Об этом сообщает cheltv.ru.

Как стало известно, трагедия в Коркинском районе произошла сегодня ночью. Видимо, один из жильцов что-то почувствовал и все-таки успел позвонить в скорую. Приехавшие медики госпитализировали двоих оставшихся в живых пострадавших. Причины случившегося еще предстоит выяснить — делом занимается Следственный комитет. Пока точно можно сказать, что никакого возгорания в жилом доме не было. Все детали еще предстоит выяснить, рассказали в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Прокомментировала ситуацию глава Коркинского района Наталья Лощинина. По ее словам, пять человек были жильцами дома, двое — гостями, пришедшими накануне.