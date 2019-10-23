Бывший футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

В Калининграде задержанный за мелкое хулиганство 36-летний мужчина устроил дебош в отделении полиции, пробил трубу отопления и позже скончался от многочисленных ожогов. Погибшим оказался бывший футболист черняховского "Прогресса" Иван Вшивков.

Младшая сестра спортсмена обвинила в произошедшем правоохранителей, которые якобы таким образом скрыли следы избиения Ивана, однако обнародованная запись с камеры наблюдения показывает, что он крайне агрессивно вел себя после задержания и крушил все в изоляторе временного содержания.

Заподозренного в мелком хулиганстве Вшивкова доставили в дежурную часть Московского района Калининграда вечером 19 октября. Ближе к трем часам ночи 20 октября туда же прибыла карета скорой помощи — спортсмена госпитализировали с ожогами 70% тела. Спустя сутки он скончался.

По официальным данным, мужчина умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой.

"Не нужно быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что эта ситуация нереальна и просто абсурдна!" — написала Марианна Вишкова, сестра погибшего.

Появившиеся записи с камер наблюдения говорят о том, что Вшивков вел себя в отделении крайне агрессивно: спровоцировал драку с задержанным, после чего его перевели в другой отсек. Он продолжал ругаться, ломал дверь и попытался сбить камеру наблюдения. Момент, как спортсмену удалось добраться до находящейся за решеткой батареи и пробить трубу, обнародован не был.

"Ни прокуратура, ни Следственный комитет, ни МВД на нас не выходили, не звонили. Единственный, кто приходил, это участковый. Я ему сказала про 70% ожогов тела, но полицейский сказал, что по ориентировкам — 95%. Врачи сразу предупредили — это не пятиминутный ожог", — рассказала Sport24 мать погибшего.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов призвал расследовать дело о гибели спортсмена. СКР уже начал проверку.

Вшивков играл за футбольный клуб "Прогресс" из Черняховска и выступал за сборную КЖД, где раньше работал осмотрщиком — ремонтником вагонов. У него остались двое детей.