Сергей Семак: в игре с "Лейпцигом" будем стараться показать свою лучшую игру

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецкой командой "РБ Лейпциг".

"К каждой игре подходим индивидуально, смотрим на состояние наших футболистов и соперника, стараемся подбирать нужную схему, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Будет непросто. Должны стараться играть более надежно в некоторых фазах. Будем стараться показать свою лучшую игру. "РБ Лейпциг", в свою очередь, сделает все ради победы. Выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее".

Напомним, "сине-бело-голубые" сыграли вничью с французским "Лионом" (1:1), затем обыграли португальскую "Бенфику" (3:1) и с четырьмя очками возглавляют группу G. Матч "РБ Лейпциг" – "Зенит" состоится в среду, 23 октября, и начнется в 19:55 по московскому времени.