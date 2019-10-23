В Москве правозащитник задержан за покушение на мошенничество

В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков. Его подозревают в покушении на мошенничество, заявили сегодня в столичном главке Следственного комитета России.

Как следует из материалов дела, накануне днем Маяков получил от человека, осужденного на длительный срок, первый транш в 200 тысяч рублей из обговоренной суммы в 2,5 миллиона. В обмен правозащитник, по мнению следователей, обещал добиться, чтобы прокуратура оценила законность его приговора. Эту схему следствие расценило как мошенничество, так как формальных полномочий влиять на приговоры у Маякова не было и нет. После получения денег он был задержан. Установлено, что подозреваемый неоднократно судим за аналогичные преступления, сообщает телеканал "Россия 24".

Между тем, защитник задержанного сообщил РИА Новости, что Маяков не признает свою вину.

"Мы намерены обжаловать следственные действия. Когда проводили обыски и выемки, не допустили адвоката, не представились, отвезли моего подзащитного в СК в ночное время", — указал адвокат Федор Аксененко.