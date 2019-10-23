Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области

Бейсбольную биту, пистолет и многочисленные гильзы обнаружили следователи на месте перестрелки фермеров на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, где были убиты пять человек, еще двое получили тяжелые ранения. СКР обнародовал запись следственных действий.

Конфликт из-за пастбищ между чеченской семьей Бациевых и грузинской семьей Дакишвили длился уже несколько лет, но до силового противостояния дело дошло впервые. Днем 22 октября, по данным оперативников, около десяти мужчин собрались обсудить проблему, но разговор быстро перерос сначала в драку с применением бит, а затем и в перестрелку. Спустя несколько минут на спорном поле лежали тела Арби, Идриса и Ислама Бациевых, Зураба Дакишвили и еще одного мужчины, чье тело пока не идентифицировали. В больницу с тяжелыми ранениями доставили Адлана Бациева и Балауди Хусиханова, еще троих участников бойни объявили в розыск.

По данным СКР, сегодня был задержан 39-летний житель Чернозубовки, которого подозревают в участии в перестрелке.