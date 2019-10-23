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Аварии и ДТП 7 минут назад

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23 октября 201912:02

Инспектор ДПС помог москвичке попасть в аварию

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Владелица кроссовера попала в аварию на севере Москвы под чутким руководством сотрудника ГИБДД. Момент столкновения снял проезжавший мимо водитель.

 

ДТП произошло в 07:20 утра 23 октября на Радужной улице. На кадрах видно, как инспектор останавливает движение и дает женщине команду выезжать со второстепенной дороги. Но в этот момент во двор свернул таксист и остановился прямо на пути следования кроссовера.

Полицейский вовремя заметил опасную ситуацию, поднял жезл и бросился к паркетнику в надежде остановить водителя, но не успел — такси приняло удар. Пришлось инспектору оформлять ДТП.

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