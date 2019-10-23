Задержанный в Штатах экс-глава "Курортов Северного Кавказа" был в России в розыске

Задержанный в США бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ и экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов в России находится в розыске по уголовной статье. Соответствующая информация содержится в базе данных МВД. Однако какая именно статья — не указывается.

Пока не ясно, будет ли Россия требовать его экстрадиции. Весной этого года МВД направляло в Соединенные Штаты запрос в рамках расследования уголовного дела в отношении Билалова, напоминает телеканал "Россия 24".

Последнее время Билалов проживал в Соединенных Штатах со своей семьей. Накануне вечером о его задержании сообщила газета The Miami Herald. Издание не уточнило причину задержания, но известно, что его провели сотрудники иммиграционной службы.

Посольство России в Вашингтоне направило запрос в Госдеп США с просьбой прояснить ситуацию.

Ахмед Билалов был связан со скандалом вокруг строительства трамплинов для Зимней олимпиады в Сочи. Спортивные объекты возвели, но инфраструктуру вокруг них не подготовили и строили со значительным превышением сметы.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин подверг резкой критике работу Билалова. В результате завершение строительства было поручено Сбербанку, а чиновник лишился всех постов. Позднее в отношении Билалова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.