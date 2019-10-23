Палата представителей США одобрила "Закон Родченкова" о борьбе с допингом

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, одобрила "Закон Родченкова", предусматривающий уголовную ответственность и штраф до одного миллиона долларов за участие в допинговых сговорах.

Законопроект назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сбежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На основании показаний Родченкова Международный олимпийский комитет приостановил членство в организации Олимпийского комитета России, в результате чего на Олимпийских играх российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Ранее данный законопроект был единогласно одобрен со стороны юридического комитета. Теперь "Закон Родченкова" должен быть рассмотрен в Сенате.