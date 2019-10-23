Совет Федерации эвакуировали из-за подгоревшего мяса

Из здания Совета Федерации на Большой Дмитровке в Москве проведена эвакуация сотрудников. Помощников сенаторов попросили покинуть свои помещения, взяв документы и ценные вещи. Но пленарное заседание Совета Федерации не прервалось ни на секунду.

Причиной эвакуации стало подгоревшее в буфете Совфеда мясо, сообщает ТАСС. Система пожарного оповещения сработала автоматически. Позже всех находящихся в здании успокоили, попросили вернуться на рабочие места и не переживать.

На втором этаже здания ощущается запах подгоревшей еды.