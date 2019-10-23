Чужие аккаунты, махинации и аварии: московских таксистов ждет масштабная проверка

Столичных таксистов ждет масштабная ревизия. Департамент транспорта Москвы совместно с МВД и налоговой службой проверит все компании-подрядчики агрегаторов такси. Поводом для инспекции стали многочисленные случаи работы под чужими аккаунтами, ДТП и махинации с документами. Компании-однодневки не платят налоги, берут на работу водителей без проверки и не следят за техническим состоянием автомобилей.

"Мы обеспокоены проблемой компаний-подключашек, эти компании — прослойка между агрегатором такси и водителем. По нашей информации эти компании не платят налоги, не соответствуют требованиям по безопасности, не проводят медицинско-технический осмотр для водителей. Но при этом создают проблемы в городе по аварийной ситуации", — объясняет Дмитрий Пронин, заместитель руководителя Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ревизия продлится несколько месяцев. И, как рассчитывают столичные власти, тщательные проверки помогут не только полностью вывести этот бизнес из тени, но и повысят безопасность перевозок.