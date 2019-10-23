За визитку Путина времен его работы в Петербурге хотят 2 миллиона рублей

На одном из интернет-сайтов появилось предложение о продаже визитки Владимира Путина, когда он в 1991-1996 годах работал председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Ее владелец (судя по объявлению, сын председателя одного из комитетов тех времен) хочет за нее 2 миллиона рублей.

Визитка, на которую обратило внимание РИА Новости, — двусторонняя, должность и контакты указаны на русском и английском языках.

В описании говорится, что она хорошего качества и "ждала своего момента в визитнице более 20 лет".

На этом же ресурсе к продаже предлагаются такая же визитка Путина, но за 400 тысяч, его "живой" автограф на официальном документе за 100 тысяч и визитка времен, когда президент России в 1990-е работал в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е годы, за 950 тысяч рублей.