Африка заказала у России оружия на 14 миллиардов долларов

Африканские страны заказали у России оборонной продукции на 14 миллиардов долларов. Клиенты из этого региона покупают практически все виды вооружения, которые производятся в РФ, в том числе боевые вертолеты и системы противовоздушной обороны, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Особое внимание российские поставщики уделяют послепродажному обслуживанию, то есть модернизации и ремонту проданной техники.

Также глава ФСВТС рассказал о завершении поставки партии из 12 многоцелевых истребителей Су-30К в Анголу. Шугаев пояснил, что эти боевые машины Россия забрала у Индии по схеме "трейд-ин". После чего самолеты были модернизированы на белорусском авиационном заводе в Барановичах под требования заказчиков. Еще 6 Су-30К пока никто не купил.

Помимо прочего, участники саммита Россия-Африка в Сочи смогут познакомиться с новейшим легким истребителем МиГ-35 и пассажирским авиалайнером Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации". Российские производители предлагают африканским покупателям любые боевые и гражданские самолеты и готовы рассмотреть варианты кооперации, добавил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. За всю историю на континент было поставлено около 2500 советских и российских самолетом.