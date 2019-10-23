"Трезвая Россия" и главный нарколог Минздрава выступили против детского "шампанского"

Своего рода рекламой алкоголя назвал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн детское "шампанское". Он поддержал идею о запрете его продажи. По мнению эксперта, такой напиток может подтолкнуть ребенка к употреблению алкоголя в дальнейшем.

Изначально с инициативой ограничить продажи детского "шампанского" выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Его предложение поддержали представители федерального проекта "Трезвая Россия", сообщает телеканал "Россия 24".

"Детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности, — заявил глава "Трезвой России" Султан Хамзаев. — Сегодня в руках нашей молодежи давно "не детское" шампанское, а наркологи фиксируют реальных детей-алкоголиков. При этом в стране нет ни одной детской реабилитационной программы для больных алкоголизмом. Предлагаю задуматься в первую очередь об этом".

Он также добавил, что надо рассматривать инициативы с запретом детского "шампанского" в комплексе мер, направленных на борьбу с пропагандой алкоголя.