Российская военная полиция берет под контроль турецко-сирийскую границу

Колонна военной полиции РФ пересекла реку Евфрат и направились в сторону границы между Турцией и Сирией. Задачи россиян – обеспечение безопасности мирного населения в этом районе, поддержание порядка и патрулирование. Кроме того, полицейские должны помочь отвести курдские отряды самообороны от границы на 30 километров, сообщает Министерство обороны РФ.



Ввод российских полицейских стал возможен после переговоров Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана, которые прошли 22 октября в Сочи. Лидеры двух стран приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии. Из этого документа следует, что курдские боевики должны покинуть буферную зону на границе в течении 150 часов.