У обманутых дольщиков Иркутской области появится свой фонд. Об этом рассказал глава службы Госстройнадзора Борис Билалов, выступая сегодня на сессии Законодательного собрания.

На данный момент в поддержке и помощи нуждается более шестисот участников долевого строительства. Всего в дорожную карту в Прибайкалье внесены двенадцать объектов, сообщает ГТРК "Иркутск".

В трех сибирских регионах фонды для оказания помощи обманутым дольщикам уже работают. Стоит отметить, что подобного рода организации могут рассчитывать на федеральную поддержку. Уже в следующем году фонды начнут полноценную работу: защищать права обманутых дольщиков, контролировать выполнение обязательств застройщиков-банкротов, а также возмещать финансовые потери.