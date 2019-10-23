Екатерина. Самозванцы

Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 октября 201914:22

У обманутых дольщиков Иркутской области появится свой фонд

ГТРК "Иркутск"

У обманутых дольщиков Иркутской области появится свой фонд. Об этом рассказал глава службы Госстройнадзора Борис Билалов, выступая сегодня на сессии Законодательного собрания.

На данный момент в поддержке и помощи нуждается более шестисот участников долевого строительства. Всего в дорожную карту в Прибайкалье внесены двенадцать объектов, сообщает ГТРК "Иркутск".

В трех сибирских регионах фонды для оказания помощи обманутым дольщикам уже работают. Стоит отметить, что подобного рода организации могут рассчитывать на федеральную поддержку. Уже в следующем году фонды начнут полноценную работу: защищать права обманутых дольщиков, контролировать выполнение обязательств застройщиков-банкротов, а также возмещать финансовые потери.

Текст: ГТРК "Иркутск"

Сейчас

13:07

РФ простила Африке 20 миллиардов долгов

10:09

Зеленский ждет скорой встречи в нормандском формате

09:46

Песков: Штаты предали курдов

09:20

ЧП на норильском руднике: возбуждено уголовное дело

23:55

Московский "Локомотив" уступил в Лиге чемпионов "Ювентусу"

23:20

США и Турция договорились не вести боевые действия друг против друга в САР

21:53

Британские депутаты затягивают рассмотрение соглашение о Brexit

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия простила странам Африки долги на 20 миллиардов долларов

Россия простила странам Африки долги на 20 миллиардов долларов

1 час назад
Российская военная полиция берет под контроль турецко-сирийскую границу

Российская военная полиция берет под контроль турецко-сирийскую границу

1 час назад
Размыв дамб на Сейбе: рабочие вскрыли унесенный водою сейф с золотом

Размыв дамб на Сейбе: рабочие вскрыли унесенный водою сейф с золотом

2 часа назад

Трансляции

16:30

Форум "Россия - Африка"
18:00

Встреча Владимира Путина с президентом Нигерии
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Названа причина гибели трех рабочих "Норникеля"

Названа причина гибели трех рабочих "Норникеля"

2 часа назад
В Эссексе найден грузовик, в прицепе которого находились 39 тел

В Эссексе найден грузовик, в прицепе которого находились 39 тел

2 часа назад
В Сеть выложили домашнее видео с Юлией Началовой, снятое за 3 месяца до ее смерти

В Сеть выложили домашнее видео с Юлией Началовой, снятое за 3 месяца до ее смерти

2 часа назад
9 необычных видов общественного транспорта со всего мира

9 необычных видов общественного транспорта со всего мира

4 часа назад
Песков: США бросили курдов под каток турецкой армии

Песков: США бросили курдов под каток турецкой армии

5 часов назад
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области

Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области

3 часа назад
Алла Сурикова рассказала, как Андрей Миронов угрожал жениться на ее третьем муже

Алла Сурикова рассказала, как Андрей Миронов угрожал жениться на ее третьем муже

7 минут назад
"Превосходное соглашение": мировая пресса обсуждает встречу Путина и Эрдогана

"Превосходное соглашение": мировая пресса обсуждает встречу Путина и Эрдогана

6 часов назад
Пользователи соцсетей обвиняют жену Зеленского в неуважении к императору Японии

Пользователи соцсетей обвиняют жену Зеленского в неуважении к императору Японии

8 часов назад
Мошенники придумали новый способ кражи денег у клиентов банков через смартфон

Мошенники придумали новый способ кражи денег у клиентов банков через смартфон

7 часов назад
Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

Оркестр Когана представляет "Классику для всех"

5 часов назад
Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

Смотрите в эти выходные. "Расследование Эдуарда Петрова": "Пираты автопрома"

23 часа назад
"Она этого достойна": сериал о Екатерине Великой куплен более чем в 100 странах

"Она этого достойна": сериал о Екатерине Великой куплен более чем в 100 странах

22.10.2019 10:42
Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

Нужна помощь: Настю Озерову спасет протонная терапия

21.10.2019 09:15
Жители Воркуты дарят свои квартиры властям, потому что не могут их продать

Жители Воркуты дарят свои квартиры властям, потому что не могут их продать

37 минут назад
"Трезвая Россия" и главный нарколог Минздрава выступили против детского "шампанского"

"Трезвая Россия" и главный нарколог Минздрава выступили против детского "шампанского"

58 минут назад
Найдено самое массивное из далёких скоплений галактик

Найдено самое массивное из далёких скоплений галактик

59 минут назад
Песцы наводнили красноярскую Дудинку

Песцы наводнили красноярскую Дудинку

1 час назад
За визитку Путина времен его работы в Петербурге хотят 2 миллиона рублей

За визитку Путина времен его работы в Петербурге хотят 2 миллиона рублей

1 час назад
Подсчитаны убытки студии после провала "Гемини" с Уиллом Смитом

Подсчитаны убытки студии после провала "Гемини" с Уиллом Смитом

1 час назад
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

1 час назад
Современная молодёжь вовсе не так плоха, как утверждает старшее поколение

Современная молодёжь вовсе не так плоха, как утверждает старшее поколение

1 час назад
Серийная Lada XCode: вот как она может выглядеть!

Серийная Lada XCode: вот как она может выглядеть!

1 час назад
Чужие аккаунты, махинации и аварии: московских таксистов ждет масштабная проверка

Чужие аккаунты, махинации и аварии: московских таксистов ждет масштабная проверка

2 часа назад
В китайском кафе покрашенных собак выдавали за панд

В китайском кафе покрашенных собак выдавали за панд

2 часа назад
Скандал в Подмосковье: снесли памятник экскаватором и назвали это реконструкцией

Скандал в Подмосковье: снесли памятник экскаватором и назвали это реконструкцией

2 часа назад
Совет Федерации эвакуировали из-за подгоревшего мяса

Совет Федерации эвакуировали из-за подгоревшего мяса

2 часа назад
Задержанный в Штатах экс-глава "Курортов Северного Кавказа" был в России в розыске

Задержанный в Штатах экс-глава "Курортов Северного Кавказа" был в России в розыске

2 часа назад
Палата представителей США одобрила "Закон Родченкова" о борьбе с допингом

Палата представителей США одобрила "Закон Родченкова" о борьбе с допингом

2 часа назад
Представлен новейший российский процессор для ПК

Представлен новейший российский процессор для ПК

2 часа назад
Бывший украинский министр предстанет перед российским судом за нападение на посольство

Бывший украинский министр предстанет перед российским судом за нападение на посольство

2 часа назад
В России хотят запретить отключать отопление и воду за долги

В России хотят запретить отключать отопление и воду за долги

2 часа назад
В интернете появилось изображение формы сборной России на Евро-2020

В интернете появилось изображение формы сборной России на Евро-2020

2 часа назад
Российские истребители встретили американского стратега

Российские истребители встретили американского стратега

3 часа назад
Из мотоциклистов в автомобилисты: права категории B с 30-процентной скидкой

Из мотоциклистов в автомобилисты: права категории B с 30-процентной скидкой

3 часа назад
Бывший футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

Бывший футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

4 часа назад
Кремль: Украина не выполняет условия для проведения встречи нормандской четверки

Кремль: Украина не выполняет условия для проведения встречи нормандской четверки

4 часа назад
Достоверно установлен возбудитель новой парализующей болезни детей

Достоверно установлен возбудитель новой парализующей болезни детей

4 часа назад
Специалисты вплотную приблизились к установлению причин аутизма

Специалисты вплотную приблизились к установлению причин аутизма

5 часов назад
World Urban Parks: как парки меняют города и делают людей равными

World Urban Parks: как парки меняют города и делают людей равными

5 часов назад
Марк Цукерберг согласен, что похож на робота

Марк Цукерберг согласен, что похож на робота

5 часов назад
Видео: "небесный Uber" совершил первый настоящий полет

Видео: "небесный Uber" совершил первый настоящий полет

5 часов назад
Мультфильм "Эверест" продолжают запрещать: теперь в Малайзии

Мультфильм "Эверест" продолжают запрещать: теперь в Малайзии

6 часов назад
В Австралии волонтеры выпустили на волю семерых пингвинят

В Австралии волонтеры выпустили на волю семерых пингвинят

7 часов назад
В Доме музыки Анатолий Кролл представит шоу "Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву"

В Доме музыки Анатолий Кролл представит шоу "Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву"

23 часа назад
"Малефисента: Владычица Тьмы": как зрители оценили фильм

"Малефисента: Владычица Тьмы": как зрители оценили фильм

22.10.2019 14:07
Молодые звезды оперы выступят в "Зарядье"

Молодые звезды оперы выступят в "Зарядье"

22.10.2019 11:39
10 cтран мира с лучшими пенсионными системами

10 cтран мира с лучшими пенсионными системами

22.10.2019 06:46

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку