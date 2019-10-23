Ястремская переиграла Векич на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае

Украинская теннисистка, 24-я ракетка мира Даяна Ястремская в рамках турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае в двух сетах за один час 37 минут обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счетом 7:6 (8:6), 6:2.

Ястремская пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех, а у Векич, занимающей 20-е место в рейтинге WTA, три эйса,три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из трех.

В следующем матче турнира украинская теннисистка встретится с голландкой Кики Бертенс (10), победительница этого противостояния выйдет из группы в полуфинал турнира.

Напомним, WTA Elite Trophy – женский турнир, по регламенту которого 12 теннисисток поделены на четыре группы. Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной теннисистке. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября. В прошлом году победительницей стала австралийка Эшли Барти (1).