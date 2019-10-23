В Красногорске новые многоэтажки остались без отопления

В Красногорске дольщики несколько месяцев не могут въехать в построенные дома. В современном жилом комплексе нет элементарных бытовых условий, многоэтажки стоят без отопления. Ресурсоснабжающая компания обанкротилась и теперь обеспечивать микрорайон теплом некому.

Покупатели квартир в жилом комплексе "Спасский мост" обеспокоены судьбой своего будущего жилья. Стройка шла полным ходом, но на завершающей стадии работы встали. Выдать ключи должны были еще в августе, но сроки затягиваются. А люди выплачивают кредиты и вынуждены снимать жилье.

"Я живу на съемной квартире, плачу 50 тысяч рублей в месяц. Разумеется, меня беспокоит данная ситуация. Если бы я въехал в дом, я бы эти 50 тысяч тратил уже на себя", — говорит Михаил Живов.

В похожей ситуации 1400 семей. Огромный жилой комплекс, казалось бы, построен. Осталось провести благоустройство и внутреннюю отделку, но все застопорилось.

"Стройка ведется крайне медленными темпами. Есть очень большое опасение, что все это доделываться не будет", — жалуется Александр Поляков.

На стройку журналистов не пустили. Но охранник уверял, что работа кипит, только не каждый день. А недавно на сайте застройщика появилась информация о том, что дом невозможно подключить к теплоснабжению. Поставщик ресурса, компания "Городские теплосистемы" обанкротилась и не может выполнить свои обязательства перед строителями. Притом, что деньги за подключение к теплу заплачены несколько лет назад.

"Когда пришло время подключать дом к теплоснабжению выяснилось, котельная, которая должна была быть расширена, сделаны дополнительные котлы, она не расширена", — объясняет Ольга Береснева.

Мощности котельной должно было хватить еще и на отопление школы, которая пока только в планах. Сегодня застройщик выясняет отношения с поставщиком ресурса в суде. Людям ничего не остается, кроме ожидания.

"Мы не видим ни строительства новой котельной, ни увеличения мощностей существующей. Никто ничего не делает", — жалуется Елена Сенатова.

В местной администрации пояснили, что сроки затягиваются еще из-за того, что застройщик исправляет найденные нарушения. А с подключением дома к теплу чиновники обещали помочь.

"Данный вопрос будет решаться также в судебном порядке, так как затрагивает интересы двух отдельных юридических лиц. Администрация в этом процессе принимает непосредственное участие. Глава также поручила рассмотреть возможность проведения мероприятий за счет бюджета, но это, наверное, будет уже после решения суда между ними", — сообщил Дмитрий Петрухин, заместитель главы администрации городского округа Красногорск по вопросам архитектуры и строительства.

Тем не менее, собственники квартир уже написали коллективное обращение в прокуратуру.