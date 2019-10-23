Двойник Зеленского: я тоже плохо разговариваю на украинском

Двойник Владимира Зеленского обнаружился в Москве. Им оказался рабочий из Узбекистана, и он действительно очень похож на президента Украины. В эфире программы "60 минут" был показан ролик, благодаря которому в этом смогли убедиться зрители передачи.



Зовут двойника Умид. Он отлично понимает, что, став президентом, господин Зеленский вряд ли найдет время на съемки в кино и работу комиком. На этом поприще представитель Средней Азии согласен его подменить. Новоиспеченная звезда ютюба уверяет, что он легко справился бы с ролью комика, но у него есть одно условие: Умид заранее отказывается играть в сценах, "где надо свинью кушать". Кроме того, Умид уверяет, что не только внешне похож на президента Украины.

"Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане", — говорит он.

Уроженец Узбекистана Умид Исабаев стал известен как московский двойник президента Украины. Выяснилось, что мужчина приехал в Москву с семьей и работает автомаляром.