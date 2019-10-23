Россиянин Буторин попробует отобрать чемпионский пояс ACA у Ягшмурадова

Чемпион Absolute Championship Akhmat в полутяжелом весе Довлетджан Ягшимурадов из Туркменистана 14 декабря в Санкт-Петербурге в рамках турнира АСА 103 будет отстаивать пояс в поединке с российским бойцом Алексеем Буториным.

Петербуржец Буторин входит в топ нокаутеров своего веса. Только один поединок в его карьере дошел до решения судей. За плечами Алексея 15 побед, 14 из которых одержаны нокаутами и одна – сабмишеном.

В феврале 2019 года Ягшимурадов стал первым обладателем титула чемпиона ACA, одолев техническим нокаутом поляка Карола Селински. А Буторин в последнем бою финишировал казахстанского бойца Евгения Егембердиева.