Россияне будут патрулировать 10 километров турецко-сирийской границы

Российская военная полиция совместно с турецкими коллегами будет патрулировать полосу шириной 10 километров на турецко-сирийской границе. Министерство обороны РФ опубликовало карту, на которой указан и район работы россиян, и зона, куда должны отойти отряды курдов, а также отмечена территория, где проводится операция "Источник мира". Помимо прочего, военные отметили расположение постов сирийской пограничной службы.

Напомним, 23 октября подразделения военной полиции РФ пересекли реку Евфрат и двинулись в сторону границы между Турцией и Сирией. Перед россиянами поставлена задача поддержать порядок в этом районе, защитить мирное население и помочь курдам вывести свои отряды в буферную зону.

По последним данным, колонна с военнослужащими РФ достигла города Кобани, что как раз на турецко-сирийской границе.



Операция российских полицейских проводится согласно меморандуму о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии. Этот документ принят Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом после переговоров в Сочи, которые состоялись 22 октября.