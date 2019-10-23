"Права-то купил!": священник чуть не устроил аварию, желая проучить маршрутчика

Тамбовский священник попытался наставить на путь истинный водителя переполненной маршрутки, остановив его посреди проезжей части. Регистратор запечатлел встречу с батюшкой, которая произошла днем 23 октября.

На кадрах видно, как светлый Nissan Almera на завершающем этапе обгона подрезает маршрутку, а затем, на съезде с моста, и вовсе оттормаживает ее. Салон священнослужитель покинул только после того, как к нему вышел водитель микроавтобуса.

"Ты же видел, что я левым поворотникам мигаю, зачем обгоняешь?" — передал изданию "Подъём" слова священника автор записи.

Разговор оказался коротким, поскольку водитель маршрутки решил не спорить с "учителем в рясе" и вернулся к пассажирам. Последние были настроены категорично по отношению к служителю культа.

"Эх, батюшка, права-то купил!" — воскликнул один из них.

Маршрутчик пообещал отправить видео в ГИБДД, чтобы владельца Nissan наказали за опасное вождение.