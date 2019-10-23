Били руками и ногами, обещали утопить: в Нижнем Новгороде задержаны экс-сотрудники полиции

В Нижнем Новгороде бывшие сотрудники полиции задержаны в рамках расследования дела о превышении ими должностных полномочий. Вечером 17 марта 2015 года они доставили в отдел подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Задержанный был избит "с целью получения признательных показаний".

Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Мужчине был причинен легкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий». Трое уже бывших полицейских были задержаны 22 октября, решается вопрос об их аресте.

Фигуранты уголовного дела в настоящий момент уже не являются сотрудниками органов внутренних дел. Один из них уволен из ОВД в 2017 году, двое — в 2018-м, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Пострадавший от действий полицейских Леонид Мурский обратился за юридической помощью к общественной организации "Комитет против пыток". Он заявил, что от него требовали признания в продаже наркотиков. По словам Мурского, в его избиении принимали участие несколько сотрудников полиции. Они били его ногами и руками, обещали вывезти на Гребной канал и утопить. После этого мужчина написал явку с повинной и был осужден на 4,5 года.

После того, как Мурский обратился в следственные органы с жалобой, за время доследственной проверки следователи вынесли 6 постановлений об отказе в возбуждении дела. Поэтому в 2017 году юристы "Комитета против пыток" обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Дело по факту избиения Мурского было возбуждено 22 мая этого года.