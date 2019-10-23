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23 октября 201916:19

Роботы-полицейские могут появиться в России уже через 10 лет

Роботы-полицейские могут появиться в России уже через 10 лет

Первые роботы на службе правоохранительных органов могут появиться уже к 2030 году, заявил на выставке "Интерполитех-2019" глава Promobot Константин Покладок. Он уточнил, что его компания уже сконструировала дрона, способного работать в местах скопления людей. Он может пригодиться ГИБДД, транспортной полиции или, например, миграционной службе, пишет агентство ТАСС.

На образце, который пермские разработчики привезли в Москву, установлен сканер пальцев и сканер документов, то есть робот уже сейчас может дактилоскопировать человека и сравнить его отпечатки с базой данных. Дрон-полицейский автономен, может самостоятельно передвигаться и обходить препятствия, добавили в компании.

"Интерполитех-2019" открылся на московском ВДНХ 22 октября. Гости выставки увидят последние разработки в области высокоточного оружия, спецтранспорта, систем криминалистики, которые представляют 450 компаний из 15 стран мира.

"На этой площадке можно познакомиться с основными научно-производственными возможностями предприятий-разработчиков, обменяться новыми идеями с целью создания перспективных образцов, которые так необходимы нашим правоохранительным и силовым структурам для обеспечения гарантированной безопасности государства", — заявил вице-премьер Юрий Борисов.

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