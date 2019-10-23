Медведев с Козаком зажигалкой протестировали тревожные датчики "СИБУРа"

Премьер России 23 октября посетил офис компании "СИБУР" и ознакомился с возможностями дистанционного мониторинга.

С помощью зажигалки Дмитрий Медведев, Дмитрий Козак и сопровождавшие премьера министры опробовали возможности датчиков, которые отслеживают внештатные ситуации на заводах компании, передает "Россия 24".

Внедряемая в "СИБУРе" технология компьютерного зрения позволяет автоматически отслеживать качество продукции и следить за соблюдением техники безопасности: на монитор оператору выводится картинка с той камеры, где зафиксировано отклонение от штатных показателей.

На совещании, посвященном реформе контрольно-надзорной деятельности, Медведев заявил о необходимости внедрения системы удаленного мониторинга за работой опасных объектов в России, что позволит избежать многих ЧП и катастроф.

"Уверен, что и государство, и бизнес в одинаковой степени заинтересованы в том, чтобы таких ситуаций, опасных для жизни и здоровья людей, было меньше. Нельзя не учитывать и экологические риски, и прямые денежные потери, которые связаны с расходами на ликвидацию последствий аварий, на затраты и компенсации, которые связаны с устранением последствий аварий, — всякие штрафы, неустойки", — сказал российский премьер.

Он сообщил, что сейчас систему удаленного мониторинга за состоянием опасных объектов тестирует Ростехнадзор вместе с корпорацией Ростех.

"Эта система позволяет в онлайн-режиме получать информацию о состоянии объектов, выявлять различные отклонения, связанные с нарушением технологических процессов и технических параметров", — отметил Дмитрий Медведев.

На совещании руководители "СИБУР-Холдинга", со своей стороны, рассказали о конкретных свойствах и возможностях уже разработанных и внедренных систем.

"У нас есть системы, которые покрывают оборудование: это заложенные в проектные решения и потом утверждаемые экспертизой автоматические противоаварийные и противопожарные системы", — сообщил председатель правления компании Дмитрий Конов.

Также, отметил он, в холдинге есть системы производственного контроля, системы контроля на уровне людей и аттестации, которые не подпускают к работе плохо подготовленных или неквалифицированных сотрудников.