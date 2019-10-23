Осужденный за взятку экс-мэр Каменска-Уральского выйдет на свободу

До шести лет условно с испытательным сроком в пять лет смягчен приговор экс-мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову. Решение об этом принял Свердловский областной суд, учитывая плохое состояние здоровья экс-чиновника.

По обвинению во взятке Астахов ранее был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 12 миллионов рублей – это двукратный размер полученной им взятки от директора коммерческой организации, строившей в городе детский садик и два многоквартирных дома, поясняет "Интерфакс". Деньги и автомобиль предназначались чиновнику за принятие работ заказчиком, в том числе и не выполненных строителями. После рассмотрения апелляции приговор был пересмотрен.

Михаил Астахов был задержан в мае 2018 года и помещен под домашний арест. К этому времени он уже был управляющим администрацией Южного управленческого округа Свердловской области.

Сам Астахов заявлял, что 8 лет колонии строгого режима в его возрасте – это пожизненный приговор.

Адвокат Астахова Юрий Морозов представил своего подзащитного в суде наивным, как ребенка: он заявил, что экс-чиновник совсем как первоклассник в коррупционных делах — ошибочно воспринимал подрядчика практически как члена семьи.

"Это было скрытое авансирование из-за нехватки оборотных средств, — добавил Морозов. — Это запрещено, но в малых городах все так делают".

"Я считал, что деньги он предложил от чистого сердца, — рассказал Астахов о том, как глава строительной фирмы оценил, как он бедно живет. — И я их не трогал".

Деньги подрядчик передал экс-мэру Каменска-Уральского в 2014 году.