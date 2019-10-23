В лобовом столкновении иномарки и "Лады Приоры" погибли три человека

Три человека погибли при столкновении двух машин на трассе под Волгоградом.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба главного управления МВД по региону.

Сообщается, что трагедия произошла 23 октября около 16.00 по местному времени (15​​​.00 по московскому), когда на автостраде Сызрань-Саратов-Волгоград Volkswagen Passat и "Лада Приора" столкнулись лоб в лоб. От страшного удара оба водителя скончались на месте. Погиб также пассажир "Лады".

На месте аварии работает следственная группа, устанавливая все обстоятельства ДТП.