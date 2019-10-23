Превратил в батраков: у многодетного отца отбирают детей

Семья Сидоровых из Самарской области уже была в "Прямом эфире". В январе отец семейства – физик и психолог по образованию – после 15 лет супружества усомнился в том, что пятеро детей, которых родила его жена Алина, от него.

Тогда тест ДНК показал – все дети Ивану родные. Однако после этого Алина забрала двух младших – дочь и сына – и ушла из дома.

Трое старших сыновей после состоявшегося суда остались с Иваном. Они живут в собственном доме в деревне, не ходят в школу и занимаются сельским хозяйством.

Причем, доход отца, работающего удаленно, составляет на всю семью 15 тысяч рублей, из которых 5 – это детские пособия, а 10, по словам Ивана, он зарабатывает удаленно.

Односельчане же уверяют: детей Сидоров превратил в "батраков", которые хлопочут по хозяйству по 12 часов в сутки. Смущает их и то, что дети не ходят в школу, не читают базовую литературу, не смотрят телевизор и даже не знают таких мультперсонажей, как Чебурашка и Кот Леопольд.

Иван все обвинения отрицает и говорит, что дает сыновьям все необходимое. В студии есть и те, кто согласен: иногда в домашних условиях родители могут дать детям лучшее образование, чем они получат в школе.

Однако мальчики могут оказаться в приюте. Их хотела бы забрать мать, но сами сыновья говорят, что не скучают по ней и жить с ней не хотят.

Что рассказывают односельчане об Иване и быте его сыновей? Действительно ли на нем висят долги, а сам Сидоров отказался от предложенной работы в поселке и при этом шантажировал жену, требуя высылать ему с сыновьями деньги?

О чем мечтают сами мальчики? Отберут ли их у отца из-за нестандартных методов воспитания? И что показал детектор лжи, который согласился пройти Иван?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".