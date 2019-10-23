Дума приняла бюджет на 2020-2022 годы в первом чтении

353 голоса "за", 62 – "против". Воздержавшихся при приятии бюджета в первом чтении в Госдуме не было. Бюджет на 2021-2022 годы принят в первом чтении усилиями депутатов от "Единой России" и ЛДПР. КПРФ и "Справедливая Россия" голосовали против этого документа.

Трехлетний бюджет будет профицитным, отмечает ТАСС. Доходы будут превышать расходы на 0,8% в 2020 году, на 0,5% в 2021 году, а в 2022 году профицит сократится до 0,2% ВВП.

"Бюджет профицитен, есть необходимый запас денег, продолжается снижение нефтегазовых доходов, их доли в формировании бюджета, запланирована низкая инфляция — 3%", — пояснил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Депутат заверил, что все социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме, удастся избежать ошибки 2016 года, когда Госдума начинала свою деятельность с того, чтобы "резать по живому, по тем расходам, которые были запланированы, и на которые люди рассчитывали".

Кроме того, в бюджет заложены средства на реализацию национальных проектов.

Депутаты от ЛДПР внесут свою лепту при доработке документа ко второму чтению, пообещал лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский. По его мнению, в бюджете есть положительные моменты. Например, больше средств выделяется на образование и социальную сферу.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов напомнил о предложенных КПРФ "бюджете развития" в 30-32 триллионов рублей и 12 законопроектах, призванных его обеспечить.

"Суть бюджета, который предлагает нам правительство, не меняет курс и политику", — заявил он на пленарном заседании Думы.

В "Справедливой России" эту версию проекта бюджета считают излишне консервативной. Заложенные в проект бюджета темпы роста ВВП, по депутата от "Справедливой России" Александра Ремезкова, "выглядят критически низкими".

"Правительственный прогноз развития России на ближайшие три года не содержит прорыва, он фактически воспроизводит инерционный тренд развития экономики, который не позволяет существенно повысить качество жизни россиян и обеспечить рост благосостояния", — подчеркнул депутат от "Справедливой России".

По его мнению, прогнозируемые темпы роста экономики не позволят увеличить ВВП на душу населения к 2024 году в полтора раза. Как стимул депутаты от СР предлагают смягчить "бюджетное правило" до 45 долларов, увеличить финансирование здравоохранения до 7% расходов, образования до 7% и культуры до 3%.

Госдума также приняла в первом чтении бюджеты Пенсионного фонда (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на три года.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2020 года составит 118,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 28,5 миллиарда, а в 2022 году ожидается профицит в 18,5 миллиарда рублей.

Дефицитным будет и бюджет Фонда обязательного медстрахования. В 2020 году запланирован дефицит в 1,4 миллиарда рублей, в 2021 году — 4,9 миллиарда рублей, в 2022 году — 7 миллиардов рублей.

Бюджет Фонда соцстрахования будет профицитным в 2020 году. Но затем 23,5 миллиардный плюс сменится на 10,3 миллиардный минус в 2021 году. В 2022 году профицит увеличится до 62,5 миллиарда рублей.