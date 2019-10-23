В московском салоне красоты систематически избивали клиенток

"Портфолио" московского салона красоты "Бьюти-Мед", где жестоко избили модель и певицу из Новосибирска, пополнилось еще одной историй схожего порядка. От рук администратора клиники пострадала засомневавшаяся в качестве используемых препаратов клиентка.

"Мне оказали услуги, а через три дня, после того, как я не увидела эффекта, я обратилась в клинику, дабы проверить качество материалов. Меня выгнали из клиники с кулаками, пытались отобрать телефон со всеми видео- и аудиодоказательствами", — рассказала Ольга.

Первый раз она побывала в принадлежащей ИП "Горлов" клинике на Люблинской улице 6 июля текущего года, а стычка с администратором произошла 10 числа. Девушку силой выставили вон, но дали ли в полиции ход ее заявлению, остается неизвестным.

Днем ранее стало известно о том, что в том же салоне красоты от рук врача пострадала модель и певица из Новосибирска, попросившая продемонстрировать подлинность используемых препаратов. Девушке наложили несколько швов.