Американцы объяснили, за что задержали Билалова

Беглого вице-президента Олимпийского комитета Ахмеда Билалова задержали за нарушение правил пребывания в США. Как пояснила американская иммиграционная служба, в мае 2016 года россиянин въехал в страну не по иммиграционной визе, и не выехал из Штатов в соответствии с условиями пребывания, сообщает агентство РИА Новости.

Сейчас Билалов взят под стражу и ждет депортации. А Министерство внутренних дел России сделало запрос в США, который касается в том числе и отправки экс-чиновника на родину.



Напомним, Ахмед Билалов был задержан 23 октября в собственном доме в штате Флорида. Как стало известно агентству ТАСС из собственного источника в правоохранительных органах, бывший вице-президент Олимпийского комитета находится в международном розыске. В России его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.