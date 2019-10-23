Британец натер ногу новыми сандалиями и лишился ноги

Крис Уитт, проживающий в английском графстве Корнуолл, лишился сначала стопы, а затем и голени после того, как натер новыми сандалиями мозоль на большом пальце ноги.

Местному изданию Cornwall Live он рассказал, что хирурги были уверены: уже через полгода Крис сможет носить обычную обувь, но рана не заживала.

В итоге мужчине пришлось ампутировать голень целиком.

Лечение осложнял диабет, которым он болен. При нем любое повреждение или нагноение может привести к очень серьезным последствиям, передает РИА Новости.

После того, что с ним случилось, Крис обратился к людям, страдающим от диабета, внимательно следить за ногами и решать проблемы, в случае из возникновения, без промедления.

Он отметил, что только когда происходит в жизни нечто подобное – даже "всего лишь" волдырь, начинаешь понимать свою уязвимость.