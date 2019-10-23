Старейшая литпремия России самоликвидируется

Из-за невозможности найти спонсора ликвидируется старейшая в России независимая литературная премия. Об этом сообщило правление фонда и комитет премии "Русский Букер".

Многочисленные переговоры о финансировании шли до июня 2019 года, сообщает "Интерфакс". Они не дали результата. После этого денег на минимальные текущие расходы и аренду офиса не стало. Закрытия фонда "Русский Букер" не планируется. Таким образом возможность для возобновления премии остается.

Премия последний раз вручалась в 2017 году. Ее лауреатом тогда стала Александра Николаенко за роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства".

В 2018 и 2019 годах премия из-за отсутствия средств не присваивалась.

"Само завершение премии "Русский Букер" прозвучит тревожным напоминанием о текущем статусе литературы в современном культурном пространстве", — подчеркивается в заявлении правления фонда и комитета премии старейшей в России книжной награды.

Премия "Русский Букер" основана в 1991 году и присуждалась до 2018 года ежегодно за лучший роман на русском языке. Ее в разные годы получали Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Петр Алешковский, Владимир Маканин, Михаил Шишкин, Григорий Вадимов, Рубен Гальего, Владимир Шаров, Александр Иличевский и Александр Снегирев.